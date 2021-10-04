Политолог Безпалько: Россия «накажет» армию Украины за «любые поползновения» в сторону республик Донбасса

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4 октября 2021, 07:29 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация «накажет» Вооруженные силы Украины за «любые поползновения» в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Богдан Безпалько.

Собеседник журналистов отметил, что «помощь России Донбассу точно будет продолжаться».

«Прежде всего, это военный протекторат. Любые поползновения ВСУ в сторону Донбасса будут наказываться возможным, но неизбежным вмешательством со стороны России, которое приведет к такому же неизбежному поражению украинской армии», — заявил Безпалько.

Ранее сообщалось, что эксперт Владимир Евсеев высказал прогноз, согласно которому «Украину начнут рвать на части», когда страну перестанут «прикрывать» Соединенные Штаты.

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