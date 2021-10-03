Военный аналитик Евсеев: «Украину начнут рвать на части», когда ее перестанут «прикрывать» США

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3 октября 2021, 17:55 Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

«Украину начнут рвать на части», когда ее перестанут «прикрывать» Соединенные Штаты. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями сетевой прессы озвучил военный аналитик Владимир Евсеев.

Эксперт отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган «имеет претензии» не только на российский Крым, но и на город Измаил, расположенный в Одесской области.

По словам Евсеева, в число «государств, которые при благоприятных обстоятельствах хотели бы установить контроль над украинской территорией», входят также Польша и Венгрия. Как заявил собеседник журналистов, страны, имеющие территориальные претензии к Киеву, «ждут, когда Украина окончательно ослабнет, а США прекратят ее прикрывать».

«Тогда Украину начнут рвать на части», — предсказал Владимир Евсеев.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко предрек киевской власти катастрофу в случае украино-российской войны.

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