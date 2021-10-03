Политолог Ищенко предрек киевской власти катастрофу в случае войны Украины и России

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3 октября 2021, 17:04 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Политолог Ростислав Ищенко предрек киевской власти катастрофу в случае войны между Украиной и Российской Федерацией. Своим прогнозом эксперт поделился в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Ищенко допустил вероятность вооруженного конфликта Киева и Москвы. По словам аналитика, к этому может привести нападение украинских подразделений на республики Донбасса, а также провокации на государственных рубежах РФ в Крыму и «на границах с Белоруссией и/или Приднестровьем».

Политолог предсказал, что в случае войны киевское руководство ждет катастрофа.

«Общее соотношение сил между Украиной и Россией делает прямое столкновение между ними катастрофичным для действующей украинской власти в частности и для украинской государственности в целом», — отметил Ростислав Ищенко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что донецкий общественник Алексей Муратов высказал точку зрения, согласно которой Киев может готовиться к полномасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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