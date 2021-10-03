Донецкий общественник Муратов: Украина может готовиться к полномасштабному наступлению на ДНР и ЛНР

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3 октября 2021, 15:55 Источник: «ПолитНавигатор»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина может готовиться к полномасштабному наступлению в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал общественник из ДНР Алексей Муратов, являющийся одним из лидеров движения «Донецкая республика».

Муратов указал на то, что через некоторое время после посещения президентом Владимиром Зеленским США главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отменил ключевую норму прошлогоднего соглашения с ДНР и ЛНР о режиме тишины – запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием. По мнению общественника, Киев может готовиться к полномасштабному наступлению на республики.

«Большая война выгодна “слугам” (представители связанной с Зеленским партии “Слуга народа” — АН) по двум причинам. Первая – это указания западных “партнеров”, пытающихся втянуть в конфликт Россию. Вторая – это проверенный веками принцип “война все спишет”», — отметил Алексей Муратов в своей колонке на портале «ПолитНавигатор».

Как сообщалось ранее в воскресенье, избранный депутатом Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что новой созыв российского парламента вряд ли поднимет вопрос о признании республик Донбасса и их включении в состав страны.

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