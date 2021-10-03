Избравшийся в Госдуму России Анатолий Вассерман: «ДНР и ЛНР нам мало»

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3 октября 2021, 13:41

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Новый созыв Госдумы вряд ли поднимет вопрос о признании республик Донбасса и их включении в состав Российской Федерации. Об этом рассказал политический консультант Анатолий Вассерман, избранный депутатом нижней палаты парламента по итогам состоявшихся в сентябре выборов.

«ДНР и ЛНР нам мало», — заявил процитированный «Русской весной» Вассерман.

По его словам, «совершенно точно будут предприниматься различные действия по реинтеграции, деоккупации всей Украины, а не только Донбасса».

«В какой форме это будет сделано, пока не знаю», — отметил Анатолий Вассерман.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко допустил возможность начала военного конфликта между Россией и Украиной в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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