Аргументы Недели В мире 13+

Избравшийся в Госдуму России Анатолий Вассерман: «ДНР и ЛНР нам мало»

, 13:41

Избравшийся в Госдуму России Анатолий Вассерман: «ДНР и ЛНР нам мало»
Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Новый созыв Госдумы вряд ли поднимет вопрос о признании республик Донбасса и их включении в состав Российской Федерации. Об этом рассказал политический консультант Анатолий Вассерман, избранный депутатом нижней палаты парламента по итогам состоявшихся в сентябре выборов.

«ДНР и ЛНР нам мало», — заявил процитированный «Русской весной» Вассерман.

По его словам, «совершенно точно будут предприниматься различные действия по реинтеграции, деоккупации всей Украины, а не только Донбасса».

«В какой форме это будет сделано, пока не знаю», — отметил Анатолий Вассерман.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко допустил возможность начала военного конфликта между Россией и Украиной в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения о создании Евросоюзом на Украине военной миссии

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения о создании Евросоюзом на Украине военной миссии

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения о том, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире