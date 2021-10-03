Политолог Ищенко допустил возможность начала войны между Россией и Украиной в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР

Политолог Ростислав Ищенко допустил возможность начала войны между Российской Федерацией и Украиной в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Свою точку зрения эксперт высказал в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
«Благоприятствуют ли обстоятельства началу русско-украинской войны? Однозначный ответ здесь невозможен, но все же скорее да, чем нет», — написал Ищенко.
Как отметил аналитик, поскольку в ходе конфликта в Донбассе «граждане Украины убивают граждан Украины, ничто не помешает им убивать граждан России».
Ростислав Ищенко полагает, что военное столкновение Москвы и Киева вероятно в результате масштабной провокации украинской стороны. Данной провокацией может стать наступление на ДНР и ЛНР.
Ранее сегодня сообщалось, что журналист Геннадий Дубовой озвучил мнение, согласно которому прекращение вооруженного противостояния в Донбассе «разорвет» Украину.
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