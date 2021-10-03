Военкор Геннадий Дубовой: прекращение конфликта в Донбассе «разорвет» Украину
3 октября 2021, 09:57
Прекращение вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года, «разорвет» Украину. Соответствующую точку зрения озвучил донецкий военный корреспондент Геннадий Дубовой.
«Вся Украина держится на противостоянии так называемой “московской агрессии” и “сепаратистам”. Это канализирует энергию социального недовольства. Если наступит мир, данная энергия разорвет Украину», — спрогнозировал Дубовой на видео, размещенном на YouTube-канале военкора Юрия Котенка.
Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Владимир Евсеев высказал мнение, согласно которому России хватит армейской группировки в 200 тысяч человек, чтобы «ликвидировать весь украинский потенциал».
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