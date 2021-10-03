Военный эксперт Евсеев: России хватит группировки в 200 тысяч человек, чтобы «ликвидировать весь украинский потенциал»

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3 октября 2021, 07:39 Источник: «Украина.ру»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российской Федерации хватит группировки в 200 тысяч человек, чтобы «ликвидировать весь украинский потенциал». Об этом в беседе с представителями СМИ заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Апрельские учения наглядно показали, что Россия способна в сжатые сроки развернуть группировку войск в 200 тысяч человек, которой достаточно для того, чтобы ликвидировать весь украинский потенциал. На Западе это всем понятно. Это не доходит только до украинцев», — сказал Евсеев.

По его словам, РФ «имеет достаточно войск, чтобы решить украинскую проблему силой», однако не хочет идти на подобные меры. Москва пытается «договориться» с Киевом, отметил аналитик.

Как сообщалось ранее, бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов заявил, что армия страны на учениях с НАТО отработала вторжение в Белоруссию и попадание в котлы.

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