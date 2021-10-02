Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: ВСУ на учениях с НАТО отработали вторжение в Белоруссию и попадание в котлы

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2 октября 2021, 17:46 Источник: РЕН ТВ

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины на учениях с Североатлантическим альянсом отработали вторжение в Белоруссию и попадание в котлы. Об этом в своем материале, размещенном в российском сегменте интернета, написал Алексей Селиванов, бывший помощник украинского министра обороны, в настоящий момент проживающий в самопровозглашенной ЛНР.

В минувший четверг на Украине завершились стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2021». К ним были привлечены воинские подразделения пятнадцати стран, одиннадцать из них являются членами НАТО.

Алексей Селиванов, основываясь на выложенных в интернет документах, касающихся проведения маневров, отметил, что ВСУ отработали вторжение в Белоруссию и попадание в котлы.

«Предполагаемым противником Украина теперь рассматривает не только Российскую Федерацию, но и государства ОДКБ, прежде всего, Белоруссию. Это означает, что украинское военно-политическое руководство выбрало не оборонительную стратегию (в случае обороны даже от гипотетического нападения России непонятно, почему Белоруссия или Армения тоже должны вмешаться), а наступательную. Потому что государства ОДКБ вступают в войну только в случае нападения на одну из стран блока. <...> Более того — согласно сценарию учений, Украина готовится выступить агрессором, начиная диверсионно-террористические действия на территории Белоруссии...», — указал Селиванов.

Также он обратил внимание на то, что сценарий «Объединенных усилий – 2021» предусматривал оперативные окружения киевских войск с деморализацией личного состава и потерей командования.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский историк Александр Ткачук призвал готовиться к моменту, когда необходимо будет «освобождать оккупированный русскими Донбасс».

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