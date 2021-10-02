Украинский историк Ткачук призвал готовиться к моменту, когда необходимо будет «освобождать оккупированный русскими Донбасс»

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2 октября 2021, 16:25

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский историк Александр Ткачук призвал готовиться к моменту, когда необходимо будет «освобождать оккупированный русскими Донбасс». Точка зрения эксперта приведена в материале, размещенном в сети.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Ткачук полагает, что «в ближайшей временной перспективе нас ждет постепенное вовлечение Российской Федерации в битву за Центральную Азию». При этом историк указал на то, что Москва «не способна одновременно вести интенсивные военные действия на нескольких фронтах».

«Поэтому, когда это окно возможностей приоткроется, нам — Украине — необходимо будет решительно и безоглядно освобождать оккупированный русскими Донбасс. К этому нужно готовиться», — резюмировал Александр Ткачук.

Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» на территории Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что имитация российскими подлодками ракетного удара по кораблям ВМСУ в районе Крыма «вызвала панику» у украинских моряков.

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