Sohu: имитация подлодками России ракетного удара по кораблям ВМСУ в районе Крыма «вызвала панику» у украинских моряков

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2 октября 2021, 14:44 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

Имитация российскими подлодками ракетного удара по кораблям Военно-морского флота Украины в районе Крыма «вызвала панику» у киевских моряков. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что украинская сторона некоторое время назад «публично провоцировала» Москву, намеренно организовав учения неподалеку от побережья Крымского полуострова. На это РФ ответила своими маневрами.

В ходе данной тренировки в Черное море были выведены две субмарины. Они обнаружили корабли ВМСУ и сымитировали ракетную атаку по ним. Отработка условного удара «вызвала панику» у украинских моряков, отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший командир ополченцев непризнанной ДНР Игорь Стрелков высказал точку зрения, согласно которой противники Москвы попытаются «нанести Цусиму» России в Донбассе и Сирии.

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