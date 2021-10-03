Политолог Светов считает блефом заявление Зеленского о возможной личной встрече с Путиным и её «неожиданном результате»

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3 октября 2021, 17:42

Юрий Светов - слева, кадр YouTube

Политолог Юрий Светов назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможных личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и её «неожиданном результате» блефом.

Зеленский по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа» заявил, что его личная встреча с Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат». Зеленский отметил, что сам он «хотел бы встретиться с президентом России.

Юрий Светов в беседе с RT отметил, что президент Украины «развернул мощную пропагандистскую кампанию», заявил ведение Киевом наглой и мощной политики.

Политолог отметил, что когда политик говорит о наглой политике, он должен задуматься: как партнёры воспринимают её.

По словам Светова, утверждение Зеленского о том, что Россия не хочет встречи, — это выдумка, которую на Украине транслируют раз за разом.

Политолог напомнил, что в Кремле чётко заявляли, что перед возможной встречей с Зеленским необходимо определить повестку дня и «вывести за её пределы Крым».

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