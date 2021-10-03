National Interest: США могут отказаться от истребителей F-15EX Eagle II и F/A-18 Super Hornet из-за российских Су-57 и С-400

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3 октября 2021, 13:23 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F/A-18 Super Hornet, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут отказаться от своих истребителей F-15EX Eagle II и F/A-18 Super Hornet из-за российского самолета Су-57 и зенитно-ракетного комплекса С-400. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что F-15EX Eagle II и F/A-18 Super Hornet оснащены многими передовыми технологиями, однако Вашингтон может отказаться от них из-за истребителя пятого поколения Су-57 и ЗРК С-400.

Как указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI, несмотря на модернизацию, названные боевые машины США недостаточно скрытны и эффективны, чтобы на равных соперничать с вражескими самолетами пятого поколения и противостоять возможностям современных систем ПВО. В первую очередь речь идет о российских С-400, отмечает американское издание.

Ранее сегодня сообщалось, что британский таблоид Daily Express назвал «ужасающим» видео тренировочного пуска ракеты «Вулкан» крейсером «Варяг».

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