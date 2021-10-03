Daily Express назвал «ужасающим» видео тренировочного пуска ракеты «Вулкан» российским крейсером «Варяг»

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3 октября 2021, 12:56 Источник: «ПолитРоссия»

Крейсер «Варяг», MOD Russia / globallookpress.com

На страницах британских СМИ разместили материал, посвященный недавно выложенной в сеть видеозаписи, на которой показаны тренировочные стрельбы российского флота в Тихом океане.

На текущей неделе на YouTube появился ролик, где запечатлен, в частности, запуск ракеты «Вулкан» крейсером «Варяг».

«Минобороны России опубликовало ужасающее видео пуска крылатой ракеты "Вулкан", которая способна поражать вражеские корабли на расстоянии более 250 миль (свыше 400 км — АН)», — отметил таблоид Daily Express.

Издание указало на то, что «известные как "убийцы авианосцев" противокорабельные ракеты "Вулкан" и "Гранит" представляют серьезную проблему для НАТО».

Ранее в воскресенье портал Avia.pro написал, что субмарины РФ в Средиземном море могут атаковать ракетами «Калибр» протурецких боевиков в сирийском Идлибе.

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