Daily Express назвал «ужасающим» видео тренировочного пуска ракеты «Вулкан» российским крейсером «Варяг»

На страницах британских СМИ разместили материал, посвященный недавно выложенной в сеть видеозаписи, на которой показаны тренировочные стрельбы российского флота в Тихом океане.
На текущей неделе на YouTube появился ролик, где запечатлен, в частности, запуск ракеты «Вулкан» крейсером «Варяг».
«Минобороны России опубликовало ужасающее видео пуска крылатой ракеты "Вулкан", которая способна поражать вражеские корабли на расстоянии более 250 миль (свыше 400 км — АН)», — отметил таблоид Daily Express.
Издание указало на то, что «известные как "убийцы авианосцев" противокорабельные ракеты "Вулкан" и "Гранит" представляют серьезную проблему для НАТО».
Ранее в воскресенье портал Avia.pro написал, что субмарины РФ в Средиземном море могут атаковать ракетами «Калибр» протурецких боевиков в сирийском Идлибе.
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