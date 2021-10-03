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Зеленский заявил, что международная политика Украины должна быть сильной и наглой

, 08:33

Зеленский заявил, что международная политика Украины должна быть сильной и наглой
Владимир Зеленский, фото с сайта президента Украины

Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха. Об этом украинский президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область, где он принял участие в совещании с депутатами партии "Слуга Народа" и руководством центральных органов исполнительной власти.

Зеленский заявил, что его офис и Министерство иностранных дел страны много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в 2021 году.

Он отметил, что сделано "много, но мало". Зеленский объяснил, почему мало: "У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война". Он выразил мнение: "... мы мощные", и "сегодня украинская политика «наглая»".

Как подчеркнул Зеленский, "без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед".

Зеленский заявил, что сбор подписей за отставку  Дмитрия Разумкова связан с работой и разногласиям спикера по закону об олигархах и санкционной политике.

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