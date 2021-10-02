Зеленский объяснил инициативу отставки спикера Рады разногласиями Разумкова с партией по ряду законов

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2 октября 2021, 17:15 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что сбор подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова связан с работой и разногласиям спикера по закону об олигархах и санкционной политике.

Сегодня в Трускавце Львовской области прошло выездное заседание фракции "Слуга народа", после него Зеленский сказал журналистам, что вопрос относительно спикера, правительства, - это вопрос не про личности, а вопрос к результатам.

Украинский лидер убежден, что позиция Разумкова должна совпадать с позицией фракции, а если он не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, то, по его мнению, у спикера Рады другие политические взгляды. Он подчеркнул, что Украина борется с олигархами, нужно подписать закон. "Если не подписываете - ищите другую команду", - заявил Зеленский.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко сообщил, что за отставку спикера собрано 150 необходимых подписей для рассмотрения этого вопроса в Раде.

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