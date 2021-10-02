В Раде сообщили, что партия Зеленского собрала подписи для отставки спикера Дмитрия Разумкова

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского собрали необходимое количество подписей, что снять председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. О сборе достаточного количества голосов заявил в субботу один из депутатов Рады пропрезидентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.
Спикер Дмитрий Разумков накануне подтвердил, что депутаты пропрезидентской фракции начали процедуру его отставки с должности председателя парламента.
Алексей Устенко заявил, что практически все депутаты за отставку Разумков.
"Партия принципиально определяется, в каком направлении движется. Подписей собрано достаточно",- заявил Устенко агентству УНН.
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