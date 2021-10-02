Ресурс 19FortyFive: американская самоходка «Паладин» «взорвала бы Россию в случае войны»

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2 октября 2021, 22:34 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии США, Sgt. Calab Franklin / globallookpress.com

Американская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Паладин» «взорвала бы Россию в случае войны». Соответствующая оценка боевых возможностей данного оружия высказана в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive констатировал, что САУ «Паладин» известна немногим гражданским людям в Соединенных Штатах, поскольку она нечасто применялась в рамках операций на Ближнем и Среднем Востоке. Между тем наличие в арсенале данных самоходок позволяет Вашингтону рассчитывать на успех, если разгорится конфликт с Москвой, полагают авторы портала.

«М109A7 "Паладин" — армейская пушка, которая взорвала бы Россию в случае войны», — пишет ресурс.

При этом в пересказанной «ПолитРоссией» публикации 19FortyFive признается, что армия РФ имеет в своем распоряжении передовые технологии радиоэлектронной борьбы, способные обезвредить «Паладины», которые сильно зависят от компьютерных технологий.

Как сообщалось ранее сегодня, американский эксперт Рик Розофф отметил, что НАТО готовится к «роботизированной войне» с Москвой.

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