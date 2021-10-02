Портал Avia.pro: российские ракеты «Искандер» уничтожили позиции протурецких боевиков в Сирии

Российские ракеты «Искандер» уничтожили позиции протурецких боевиков в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что несколько часов назад комплексы «Искандер» атаковали поддерживаемых Анкарой бандитов, переброшенных турецкими силами в Идлиб и соседние сирийские провинции. В результате осуществленных ракетных ударов были ликвидированы позиции боевиков.
Ранее в субботу тот же портал отметил, что «Искандеры» отработали условное уничтожение военных объектов Североатлантического альянса в Балтийском регионе.
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