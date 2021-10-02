Издание Avia.pro: российские «Искандеры» отработали условное уничтожение военных объектов НАТО на Балтике

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2 октября 2021, 16:01 Источник: Avia.pro

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетные комплексы «Искандер» отработали условное уничтожение военных объектов Североатлантического альянса на Балтике. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных сетевых СМИ.

Интернет-издание Avia.pro информирует, что «после ряда провокаций» со стороны НАТО «Искандеры» отработали условное уничтожение военных объектов западного блока в Балтийском регионе. В процитированной публикации отмечается, что в ходе тренировки комплексы смогли скрытно выдвинуться в назначенный позиционный район. После оборудования стартовых позиций они осуществили электронные пуски.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Sohu написал, что имитация российскими субмаринами ракетного удара по кораблям ВМСУ в районе Крыма «вызвала панику» у украинских моряков.

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