Министр здравоохранения России заявил о решении всех вопросов для признания «Спутника V» в ВОЗ

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2 октября 2021, 15:11 Источник: РИА Новости

вакцина, Фото: Patricio Murphy/globallookpress.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины "Спутник V" полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги»,- пояснил министр по итогам встречи с представителями США в Женеве.

Мурашко добавил, что это обычная административная процедура. По его словам, сейчас отсутствуют все барьеры и препятствия для дальнейшей работы.

Он отметил, что данная информация была подтверждена со стороны генерального директора ВОЗ.

Ранее врач - акушер Ольга Ряшенцева, которая будучи беременной прошла полный курс вакцинации против коронавируса «Спутником V», рассказала, как перенесла прививку.

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