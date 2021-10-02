Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: Саакашвили действует в интересах России

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный в пятницу бывший президент страны Михаил Саакашвили действует в интересах России.
«Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело»,- высказал он.
По его словам, Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы сделать «русское дело». Кобахидзе уверен, что, когда речь идет об интересах РФ, нужно всегда помнить бывшего президента.
Ранее Кобахидзе сообщил о попытке Саакашвили совершить госпереворот в Грузии.
Экс-президент сам объявил о своем возвращении на родину спустя восемь лет. В МВД Грузии не сразу подтвердили нахождение политика на территории страны. Сейчас он не намерен обсуждать, как пересек государственную границу, а также объявил голодовку.
Саакашвили помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави. Он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
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