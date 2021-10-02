Сайт Avia.pro: российские бомбардировщики и сирийская артиллерия нанесли по боевикам в Идлибе сотни ударов за несколько часов

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2 октября 2021, 11:48 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Бомбардировщики ВКС России и сирийская артиллерия нанесли по боевикам, действующим в Идлибе, сотни ударов за несколько часов. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что бомбардировщики РФ и артиллерия подконтрольных Дамаску сил нанесли по бандформированиям в Идлибе сотни ударов в течение нескольких часов, «уничтожив позиции джихадистов и не позволив создать новые укрепления».

Ранее в субботу то же сетевое издание написало, что турецкие войска начали отступать из Идлиба после атак российских ВКС и армии Сирии по боевикам в провинции.

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