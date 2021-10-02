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Avia.pro: войска Турции начали отступать из Идлиба после ударов ВКС России и сирийской армии по боевикам в провинции

, 09:03 Источник: Avia.pro

Avia.pro: войска Турции начали отступать из Идлиба после ударов ВКС России и сирийской армии по боевикам в провинции
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Турции начали отступать из Идлиба после ударов российских ВКС и сирийской армии по боевикам в данной провинции. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что ранее на текущей неделе Анкара направила в Идлиб «очень крупное подкрепление». В частности, туда прибыли несколько десятков единиц бронетехники.

При этом сайт проинформировал, что некоторое время назад турецкие войска начали отступать из сирийской провинции. Отмечается, что данный процесс стартовал после атак ВКС РФ и подконтрольных Дамаску подразделений по боевикам, действующим на территории Идлиба. Авторы интернет-издания предположили, что силы Анкары боятся попасть под огонь российской авиации.

Как сообщалось ранее в субботу, американский The National Interest спрогнозировал, что ядерный удар Москвы по США мог бы уничтожить порядка 90% жителей страны.

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