National Interest: ядерный удар России по США мог бы уничтожить около 90% американцев

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2 октября 2021, 08:29 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ядерный удар Российской Федерации по Соединенным Штатам мог бы уничтожить около 90% американцев. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Издание The National Interest (NI) предрекло, что США ждет катастрофа в случае ядерного нападения со стороны Москвы. В пересказанном «ПолитРоссией» материале NI указывается на то, что подобная атака могла бы привести к уничтожению порядка 90% жителей Штатов вследствие непосредственно самого удара, голода, болезней и социального распада.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Sohu предсказал экологическую катастрофу в случае применения российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против американского авианосца.

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