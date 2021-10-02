National Interest: ядерный удар России по США мог бы уничтожить около 90% американцев

Ядерный удар Российской Федерации по Соединенным Штатам мог бы уничтожить около 90% американцев. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.
Издание The National Interest (NI) предрекло, что США ждет катастрофа в случае ядерного нападения со стороны Москвы. В пересказанном «ПолитРоссией» материале NI указывается на то, что подобная атака могла бы привести к уничтожению порядка 90% жителей Штатов вследствие непосредственно самого удара, голода, болезней и социального распада.
Как сообщалось ранее в субботу, китайский сайт Sohu предсказал экологическую катастрофу в случае применения российских гиперзвуковых ракет «Циркон» против американского авианосца.
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