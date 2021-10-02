Портал Sohu предрек экологическую катастрофу в случае атаки российских гиперзвуковых «Цирконов» по американскому авианосцу

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2 октября 2021, 07:57 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Carl Vinson, US Navy / globallookpress.com

Если Российская Федерация атакует своими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» один из американских авианосцев, произойдет экологическая катастрофа. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

«Хоть и Россия не добилась значительных успехов в строительстве авианосцев, зато она придумала методы борьбы с ними», — пишет сайт Sohu.

Портал указал на то, что Москва достигла больших успехов в разработке гиперзвуковых вооружений. В их числе противокорабельная крылатая ракета «Циркон», которая имеет репутацию одной из самых эффективных боевых систем, предназначенных для борьбы с авианосными группами Соединенных Штатов.

При этом в процитированной «ПолитРоссией» публикации Sohu предсказывается, что в случае атаки «Цирконов» по американскому авианосцу случится экологическая катастрофа. На борту данных судов находятся ядерные реакторы, повреждение подобного устройства приведет к утечке радиоактивных веществ в море.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Baijiahao отметил, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».

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