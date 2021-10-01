Портал Baijiahao: война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов»

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1 октября 2021, 08:38 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Война между ядерными державами Российской Федерацией и Соединенными Штатами продлилась бы «всего несколько часов». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Baijiahao, если Москва и Вашингтон вступят в конфликт, он должен пойти по наихудшему сценарию. Данный вариант развития событий предполагает использование ядерного оружия, огромные запасы которого имеются в арсенале обеих стран.

Портал предрек, что война между РФ и США продлилась бы «всего несколько часов». Победителя в этом противостоянии не будет, также отмечается в публикации Baijiahao, пересказанной «ПолитРоссией».

Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сделал заявление, согласно которому Запад не принимает Киев в НАТО потому, что не готов к конфронтации с Москвой.

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