Война между ядерными державами Российской Федерацией и Соединенными Штатами продлилась бы «всего несколько часов». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Как пишет сайт Baijiahao, если Москва и Вашингтон вступят в конфликт, он должен пойти по наихудшему сценарию. Данный вариант развития событий предполагает использование ядерного оружия, огромные запасы которого имеются в арсенале обеих стран.
Портал предрек, что война между РФ и США продлилась бы «всего несколько часов». Победителя в этом противостоянии не будет, также отмечается в публикации Baijiahao, пересказанной «ПолитРоссией».
Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сделал заявление, согласно которому Запад не принимает Киев в НАТО потому, что не готов к конфронтации с Москвой.
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