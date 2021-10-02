Востоковед Никита Мендкович: военным России «придется вмешаться» в случае столкновения Таджикистана с «Талибаном»

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2 октября 2021, 11:21 Источник: «ПолитРоссия»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Российским военным «придется вмешаться» в случае столкновения Таджикистана с движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Соответствующий прогноз озвучил востоковед Никита Мендкович.

Душанбе отказывается признавать правительство Афганистана, сформированное талибами. Новые афганские власти, в свою очередь, некоторое время назад подвергли критике Таджикистан за недостаток демократии.

Эксперт Мендкович в разговоре со СМИ указал на то, что Душанбе является союзником Москвы по ОДКБ. Если произойдет столкновение между Таджикистаном и талибами, РФ вмешается, предрек собеседник журналистов.

«В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, и наши военные выполняют функцию, в том числе по охране границы. Это, конечно, связано именно с обострением обстановки в Афганистане. Если что, российским военным придется вмешаться», — отметил Никита Мендкович.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что США готовят презентацию стелс-бомбардировщика B-21, созданного для борьбы с Россией.

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