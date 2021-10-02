Востоковед Никита Мендкович: военным России «придется вмешаться» в случае столкновения Таджикистана с «Талибаном»

Российским военным «придется вмешаться» в случае столкновения Таджикистана с движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Соответствующий прогноз озвучил востоковед Никита Мендкович.
Душанбе отказывается признавать правительство Афганистана, сформированное талибами. Новые афганские власти, в свою очередь, некоторое время назад подвергли критике Таджикистан за недостаток демократии.
Эксперт Мендкович в разговоре со СМИ указал на то, что Душанбе является союзником Москвы по ОДКБ. Если произойдет столкновение между Таджикистаном и талибами, РФ вмешается, предрек собеседник журналистов.
«В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, и наши военные выполняют функцию, в том числе по охране границы. Это, конечно, связано именно с обострением обстановки в Афганистане. Если что, российским военным придется вмешаться», — отметил Никита Мендкович.
Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest написало, что США готовят презентацию стелс-бомбардировщика B-21, созданного для борьбы с Россией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости