National Interest: США готовят презентацию стелс-бомбардировщика B-21, созданного для борьбы с Россией

Соединенные Штаты готовят презентацию стелс-бомбардировщика B-21, созданного для борьбы с Российской Федерацией. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американских СМИ.
The National Interest (NI) пишет, что США готовятся представить бомбардировщик-невидимку B-21. Данный самолет был создан для борьбы с Россией.
«Руководство ВВС планирует нечто грандиозное для публичного дебюта B-21», — отмечает издание.
Также в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NI указывается, что в ближайшие несколько лет американские воздушные силы должны получить не менее 150 новых стелс-бомбардировщиков.
Ранее в субботу сообщалось, что политолог Евгений Сатановский высмеял появившуюся у военных США идею закрыть Атлантику для российских субмарин.
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