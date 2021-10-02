Политолог Сатановский высмеял появившуюся у военных США идею закрыть Атлантику для российских подлодок

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2 октября 2021, 10:09

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский высмеял появившуюся у военных Соединенных Штатов идею закрыть Атлантику для подлодок Российской Федерации. Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Некоторое время назад СМИ сообщили, что Вашингтон хочет закрыть Атлантику для российских субмарин. С этой целью американский флот формирует новую оперативную группу. Соединение будет состоять из эсминцев класса «Арли Берк».

Данный замысел высмеял отечественный политолог Евгений Сатановский.

«Так и видишь, как Атлантический океан барражируют американские эскадры с развешенными на бортах объявлениями: "Закрыто. Ушла на базу", "Обеденный перерыв" или вообще: "Выходной". Вопрос: сколько они там в режиме "закрытия Атлантики" физически просуществуют и почему не будут уничтожены еще на базах американского ВМФ, вместе с этими базами, судя по всему, перед авторами идеи не стоит. А зря. Надо же и края собственной наглости видеть», — написал аналитик.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The National Interest предрекло, что ядерный удар Москвы по США мог бы уничтожить около 90% жителей страны.

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