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Трамп обратился в суд с просьбой вернуть его учетную запись в Twitter

, 10:51 Источник: Bloomberg

Трамп обратился в суд с просьбой вернуть его учетную запись в Twitter
Дональд Трамп, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд с просьбой обязать социальную сеть Twitter временно восстановить его учетную запись, пока он борется за полное возвращение страницы.

По данным агентства Bloomberg, запрос Трампа о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Экс-президент заявил, что компания закрыла его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе. По словам политика, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его страницу, помечая его публикации как «информацию, вводящую в заблуждение» или указывая, что они якобы нарушают правила пользования соцсети.

Напомним, что Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда представитель компании Нед Сигал предупредил, что экс-президент никогда не сможет разблокировать свой аккаунт.

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