В Twitter заявили, что Трамп никогда не сможет разблокировать свой аккаунт

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10 февраля 2021, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNBC

Twitter, pixabay.com

Представитель компании Twitter отметил, что сервис не даст бывшему президенту США Дональду Трампу доступ к платформе, даже если он будет вновь баллотироваться или победит на выборах в будущем.

Вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал заявил, что политика соцсети такова, что если пользователь удален с платформы, то он удален независимо от того, комментатор ли он, финансовый директор, бывший или действующий политик. Он также подчеркнул, что правила платформы нацелены на то, чтобы ее участники "не призывали к насилию".

Напомним, в начале января Twitter заявил, что "навсегда" заблокировал доступ Дональда Трампа к приложению. Это случилось после захвата Капитолия его сторонниками.