Лукашенко заявил, что Тихановская сама просила доставить ее на границу с Литвой: «Клянусь детьми, никуда не бежала»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 09:55

Светлана Тихановская, Фото: Facebook

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с массовыми протестами на территории республики в 2020 году после выборов главы государства.

«Тихановская ведь, клянусь своими детьми, никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я её доставил на границу с Литвой. И не только её, ещё нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств, мы можем вам их предоставить»,- высказал он в интервью телеканалу CNN, отрывок которого опубликован на сайте госиздания «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко считает, что настоящий революционер должен идти до конца и знает, что такое революция и какие у неё могут быть последствия. По его словам, сбежавшие оппозиционеры – «жулье», которое хотело заработать на этом деньги.

«Последние события это доказывают»,- заключил президент.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская перечислила принципы выстраивания «новых отношений» с Россией.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа 2020 года после выборов президента. Большинство граждан были не согласны с результатами голосования и требовали, чтобы Лукашенко покинул свой пост.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости