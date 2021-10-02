Лукашенко заявил, что Тихановская сама просила доставить ее на границу с Литвой: «Клянусь детьми, никуда не бежала»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с массовыми протестами на территории республики в 2020 году после выборов главы государства.
«Тихановская ведь, клянусь своими детьми, никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я её доставил на границу с Литвой. И не только её, ещё нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств, мы можем вам их предоставить»,- высказал он в интервью телеканалу CNN, отрывок которого опубликован на сайте госиздания «СБ.Беларусь сегодня».
Лукашенко считает, что настоящий революционер должен идти до конца и знает, что такое революция и какие у неё могут быть последствия. По его словам, сбежавшие оппозиционеры – «жулье», которое хотело заработать на этом деньги.
«Последние события это доказывают»,- заключил президент.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская перечислила принципы выстраивания «новых отношений» с Россией.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа 2020 года после выборов президента. Большинство граждан были не согласны с результатами голосования и требовали, чтобы Лукашенко покинул свой пост.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости