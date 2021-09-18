Тихановская перечислила принципы выстраивания «новых отношений» с Россией

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18 сентября 2021, 21:58 Источник: сайт Светланы Тихановской

Светлана Тихановская, Фото: Christoph Soeder/dpa/globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, на каких принципах демократические силы планируют выстраивать новые отношения с Россией. По ее словам, экономики стран «сильно связаны между собой».

Тихановская отметила, что России и Белоруссии в случае смены власти в республике придется выстраивать «новые, честные и прозрачные отношения и договоренности».

«Первый принцип – это верховенство права. Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Беларуси только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес»,- пояснила она.

Вторым принципом Тихановская назвала «прозрачность и открытость договоренностей». Третьим принципом станет то, что Белоруссия будет партнером, «который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», отметила политик.

Она добавила, что в случае смены власти в республике будет приветствоваться конкуренция и не будет специальных условий для приближенных к власти бизнесменов. Тихановская заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства и повысить квалификацию белорусских рабочих. Политик подчеркнула, что Москва будет иметь полноценного торгового и инвестиционного партнера вместо того, «который все время просит в долг». Однако Минск может отказаться выполнять обязательства действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, принятые после 5 ноября 2020 года.

Ранее Тихановская обратилась с призывом к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса. Она возложила большую надежду на свой визит в Париж, который начался в среду.

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