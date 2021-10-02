Лукашенко сообщил, что в случае внешней агрессии на Белоруссию создаст единую военную базу с Россией

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2 октября 2021, 08:33

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск создаст с Россией единую военную базу. По его словам, другие государства должны «четко это понимать».

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать»,- высказал он в интервью телеканалу CNN, отрывок которого опубликован на сайте госиздания «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко отметил, что на территории Белоруссии нет ни одной иностранной базы, кроме двух российских баз гражданского назначения. Президент пояснил, что первая база была построена в Советском Союзе для раннего обнаружения пуска ядерных ракет со стороны США, а вторая - база связи, посредством которой Вооруженные силы РФ осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Политик добавил, что на них служат примерно 30-40 человек.

Ранее Лукашенко пообещал народу оставаться гарантом независимости Белоруссии и после ухода с поста главы республики «никогда ниоткуда» не сбежать.

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