Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии после ухода с поста президента: «Не сбегу»
28 сентября 2021, 20:20Источник:
Sputnik Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе расширенного заседания конституционной комиссии во вторник, 28 сентября, заявил, что намерен оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы республики «никогда ниоткуда» не сбежит.
Так он отреагировал на просьбу члена конституционной комиссии Владимира Басько «оставаться в роли гаранта независимости Белоруссии, спокойствия и мира в стране» после ухода с высшего государственного поста. Лукашенко отметил, что «никогда ниоткуда не бежал и не сбежит».
Ранее политолог Евгений Минченко предположил, что Александр Лукашенко может уйти в отставку с поста президента Белоруссии через несколько месяцев.
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