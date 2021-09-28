Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии после ухода с поста президента: «Не сбегу»

, 20:20 Источник: Sputnik Беларусь

Лукашенко пообещал быть гарантом независимости Белоруссии после ухода с поста президента: «Не сбегу»
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко  в ходе расширенного заседания конституционной комиссии во вторник, 28 сентября, заявил, что намерен оставаться гарантом независимости страны и после ухода с поста главы республики «никогда ниоткуда» не сбежит. 

Так он отреагировал на просьбу члена конституционной комиссии Владимира Басько «оставаться в роли гаранта независимости Белоруссии, спокойствия и мира в стране» после ухода с высшего государственного поста. Лукашенко отметил, что «никогда ниоткуда не бежал и не сбежит».

Ранее политолог Евгений Минченко предположил, что Александр Лукашенко может уйти в отставку с поста президента Белоруссии через несколько месяцев. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», - добавил он.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Политика

Политика