«Имеди»: Саакашвили находится в Украине

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1 октября 2021, 15:06 Источник: Имеди

граффити, Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который утверждает, что находится в Батуми, не покидал территорию Украины. 1 октября политик объявил о возвращении на родину спустя восемь лет.

«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября … По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец», - передает телекомпания «Имеди».

В МВД Грузии уточнили, что Саакашвили не пересекал ни украинскую, ни грузинскую госграницы. Представитель ведомства отметил, что экс-президент осужден и находится в розыске, как только он окажется на территории страны, его оперативно задержат.

Ранее на странице Саакашвили в Faceebook появилось видеообращение к жителям Тбилиси с призывом собраться в центре города 3 октября. Он уточнил, что находится в Батуми и специально прибудет в столицу, чтобы встретиться со своими сторонниками.

При этом в МВД Грузии и лидер правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе опровергли возвращение Саакашвили.

На возможное возвращение политика отреагировали в Кремле.

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