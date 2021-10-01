Глава «Нафтогаза» Витренко признал, что «Газпром» не нарушил контракт по транзиту, но ожидает санкций

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1 октября 2021, 13:59 Источник: RT

плита, фото: pixabay.com

Генеральный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал приостановление «Газпромом» транзита газа в Венгрию через украинскую территорию, несмотря на забронированные мощности для этого.

«Газпром» имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», - цитирует его слова RT.

При этом Витренко ожидает введения санкций в отношении дочерней компании «Газпрома» и оператора российского трубопровода «Северный поток-2». Он считает, что остановка транзита в Венгрию через Украину является «демонстрацией последствий запуска проекта, который создаст огромные угрозы для Европы и Киева».

«… отсутствие действенных санкций создало ожидания со стороны «Газпрома», что ему действительно позволено продолжать использование газа как оружия против Украины и других стран и использовать СП-2 даже без соблюдения европейских правил», - добавил глава «Нафтогаза».

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