Истребитель Су-27 «сорвал шпионские планы» разведывательного самолета Соединенных Штатов над Черным морем. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.
Некоторое время назад стало известно, что отечественный Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря американский самолет-разведчик RC-135, приблизившийся к границе РФ. Портал «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на китайский ресурс Baijiahao, что истребитель «сорвал шпионские планы» RC-135. Предполагается, что американская сторона намеревалась получить информацию о силах Черноморского флота в Севастополе и военных возможностях РФ в Крыму.
Как сообщалось ранее в пятницу, сайт Baijiahao предрек, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».
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