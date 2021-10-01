«ПолитРоссия»: истребитель Су-27 «сорвал шпионские планы» разведывательного самолета США над Черным морем

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1 октября 2021, 11:47 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Истребитель Су-27 «сорвал шпионские планы» разведывательного самолета Соединенных Штатов над Черным морем. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Некоторое время назад стало известно, что отечественный Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря американский самолет-разведчик RC-135, приблизившийся к границе РФ. Портал «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на китайский ресурс Baijiahao, что истребитель «сорвал шпионские планы» RC-135. Предполагается, что американская сторона намеревалась получить информацию о силах Черноморского флота в Севастополе и военных возможностях РФ в Крыму.

Как сообщалось ранее в пятницу, сайт Baijiahao предрек, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».

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