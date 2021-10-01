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Экс-разведчик Кедми об убийстве сотрудника белорусского КГБ в Минске: «Война идет против России»

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Экс-разведчик Кедми об убийстве сотрудника белорусского КГБ в Минске: «Война идет против России»
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Бывший разведчик из Израиля Яков Кедми прокомментировал произошедшее в Минске убийство сотрудника КГБ Белоруссии. Свою точку зрения эксперт озвучил в телевизионном эфире.

Некоторое время назад стало известно, что сотрудник белорусского КГБ погиб в ходе поиска людей, которые причастны к террористической деятельности. Правоохранителя застрелили из ружья.

«Война идет против России. Майдан на Украине не произошел против Украины, Майдан прошел против России: “Выбьем Украину, и Россия рухнет”. Не рухнула Россия. “Теперь выбьем Белоруссию”, но основная цель не там. Основная цель – Россия», — высказался об убийстве представителя КГБ Кедми.

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