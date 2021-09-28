Сотрудник КГБ Белоруссии получил смертельное ранение во время спецоперации

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28 сентября 2021, 20:59

флаг Белоруссии, фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб при проведении антитеррористической операции в Минске. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили на сайте ведомства.

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности Белоруссии был смертельно ранен»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник КГБ скончался на месте от полученных травм. Ранивший его злоумышленник был немедленно ликвидирован ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности». Проводится оперативная следственная проверка.

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