Силы Североатлантического альянса в Черном море рискуют столкнуться с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Некоторое время назад Москва объявила о завершении очередного этапа испытаний ракеты «Циркон». Снаряды, серийные поставки которых на флот РФ запланированы на 2022 год, способны передвигаться в девять раз быстрее скорости звука и предназначены для нанесения ударов по морским и прибрежным целям.
National Interest (NI) пишет, что с «Цирконами» рискуют столкнуться силы НАТО в Черном море.
«Конечно, атакующее оружие, движущееся с гиперзвуковой скоростью, будет трудно обнаружить и защититься от него», — указывается в материале NI, пересказанном «ПолитРоссией».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Baijiahao спрогнозировал, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».
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