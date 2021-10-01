Avia.pro: секретный ядерный объект в Иране могли атаковать из воздушного пространства Азербайджана

Аргументы Недели → В мире 13+

1 октября 2021, 09:34 Источник: Avia.pro

Истребитель, x99 / globallookpress.com

Секретный ядерный объект, расположенный на территории Ирана, могли атаковать из воздушного пространства Азербайджана. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад космический спутник зафиксировал нападение на секретный ядерный объект, который находится около Тегерана. Удар был нанесен с помощью ракеты.

Сайт пишет, что «с учетом расположения иранской столицы» атака могла быть осуществлена из азербайджанского воздушного пространства. При этом предполагается, что ракету выпустили ВВС Израиля.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский ресурс Baijiahao спрогнозировал, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости