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Avia.pro: секретный ядерный объект в Иране могли атаковать из воздушного пространства Азербайджана

, 09:34 Источник: Avia.pro

Avia.pro: секретный ядерный объект в Иране могли атаковать из воздушного пространства Азербайджана
Истребитель, x99 / globallookpress.com

Секретный ядерный объект, расположенный на территории Ирана, могли атаковать из воздушного пространства Азербайджана. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад космический спутник зафиксировал нападение на секретный ядерный объект, который находится около Тегерана. Удар был нанесен с помощью ракеты.

Сайт пишет, что «с учетом расположения иранской столицы» атака могла быть осуществлена из азербайджанского воздушного пространства. При этом предполагается, что ракету выпустили ВВС Израиля.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский ресурс Baijiahao спрогнозировал, что война между ядерными державами Россией и США продлилась бы «всего несколько часов».

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