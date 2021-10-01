Экс-депутат Мураев заявил, что отказ Зеленского от прямых поставок российского газа привел к «бедствию»

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1 октября 2021, 08:34 Источник: РИА Новости

газовая плита, фото: pixels.com

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал ошибку украинского президента Владимира Зеленского, которая привела страну к «бедствию». По его словам, теперь киевским властям придется искать тех, у кого можно занять деньги.

Мураев пояснил, что Зеленский отказался заключать прямой контракт на поставки газа из России. Экс-депутат считает, что Москва продолжает «давать посылы» о том, что предложение открыто, но президент Украины игнорирует эти сигналы. Он утонил, что «стразу ставилось вилкой два договора»: продление транзита и прямой контракт.

«Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов»,- отметил политик.

Бывший депутат назвал случившееся проблемной проблемой киевских властей в, которым придется искать, где занять деньги. Однако, по его мнению, какое бы решение они не приняли, за все заплатит украинский народ. Он назвал такие действия «преступлением». Политик уверен, что Зеленский будет нести ответственность за высокие цены на газ в государстве.

«Безопасность жизнедеятельности - это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление»,- высказал Мураев.

Кроме того, политик не исключает, что Украине будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что «народ может вывалить на улицу».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что ситуация с отоплением в столице близка к критической из-за высоких цен на газ.

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