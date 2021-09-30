Мэр Киева Кличко предупредил, что ситуация с отоплением в столице Украины близка к критической из-за цен на газ

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30 сентября 2021, 21:05 Источник: Интерфакс

Виталий Кличко, фото: vk.com/publicklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг предупредил о том, что ситуация с отоплением в столице Украины близка к критической из-за высоких цен на газ. Кличко выступил на коллегии Киевской городской государственной администрации и заявил о технической готовности инфраструктуры в Киеве к началу отопительного сезона. Но, как он заявил, есть проблемы, в том числе подорожание газа.

Вызовом он также назвал "переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний".

Рост цен на газ привел к необходимости для украинских муниципальных и региональных властей закупать газ для отопления школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений по цене от 25-30 гривен за 1 куб. м, а в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн. за 1 куб. м.

Кличко обратился к правительству с просьбой зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений до конца зимы на уровне 11,2 грн. за 1 куб. м и погасить местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы.

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