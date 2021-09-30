Экс-депутат Рады Мураев назвал заявление Кулебы о готовности создать для России проблемы «испанским стыдом»

Аргументы Недели → В мире 13+

30 сентября 2021, 10:21 Источник: РИА Новости

Украинский политик Евгений Мураев, фото: murayev.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев прокомментировал угрозы министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы создать России серьезные проблемы. Мураев назвал заявление Кулебы «испанским стыдом».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в «манипуляциях, лжи и цинизме» и пообещал совместно с партнерами «вынудить Россию прекратить агрессию».

Как заявил бывший депутат Рады Мураев в эфире телеканала «Наш», украинцы – сильная нация с огромным экономическим потенциалом, но Украиной сейчас управляют «одни обезьяны».

По словам экс-нардепа, Киев уже семь лет называет Москву агрессором, но никаких проблем для нее никто до сих пор не создал, и нынешний президент «Зеленский два года не создавал проблемы агрессору, чтобы принудить его к миру».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости