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В постпредстве Крыма при президенте РФ прокомментировали принятую Украиной стратегию «деоккупации»

, 09:20 Источник: РИА Новости

В постпредстве Крыма при президенте РФ прокомментировали принятую Украиной стратегию «деоккупации»
Александр Молохов, фото из соцсети Вконтакте

Утвержденная правительством Украины стратегия по «деоккупации» Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме украинской власти и стремлении любыми путями навредить крымчанам.

Это мнение о плане Киева реализации стратегии выразил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По словам Молохова, стратегия по «деоккупации» Крыма и план ее реализации, предусматривающий новые антироссийские санкции и санкции против физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России, свидетельствует о маниакальном синдроме Киева, который «сопровождается безысходностью, агрессивным поведением, манией величия и проецированием в жизнь бредовых идей».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду заявил об утверждении украинским кабмином комплексной дорожной карты, благодаря которой Киев вернёт Крым.

Иван Мезюхо, крымский политолог, считает, что «любая стратегия по так называемой деоккупации Крыма — это пустопорожняя затея». 

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