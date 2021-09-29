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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал утверждение на Украине стратегии «деоккупации Крыма»

, 16:47

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал утверждение на Украине стратегии «деоккупации Крыма»
Иван Мезюхо, фото: vk.com/ivanmezyukho

Иван Мезюхо, крымский политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», прокомментировал заявление украинских властей об утверждении стратегии «деоккупации Крыма».

По мнению политолога, «любая стратегия по так называемой деоккупации Крыма — это пустопорожняя затея». Как считает Мезюхо, любые антикрымские проекты на Украине носят русофобский характер и имеют абсолютно иные цели.

Политолог полагает, что Киев продвигает стратегию «деоккупации Крыма» для того, чтобы клянчить у Запада финансовую помощь.
Мезюхо сказал в беседе с RT, что Украина «давно монетизировала свою антироссийскую деятельность».

«Антикрымские инициативы носят пропагандистский характер и используют тему Крыма для отвлечения украинского населения от социально-экономических проблем», — заключил Иван Мезюхо.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что Киев работает со странами-партнерами и международными организациями, чтобы «тема Крыма была на повестке дня».

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