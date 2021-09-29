Трамп назвал бывшего пресс-секретаря Белого дома Гришэм «озлобленной» после публикации материала из ее книги

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29 сентября 2021, 22:04 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал книгу своего бывшего пресс-секретаря Стефани Гришэм о работе в Белом доме и событиях, происходящих вокруг него.

Трамп считает, что Гришэм получает деньги от леворадикальных издательств за то, что «рассказывает обидные и недостоверные вещи». Бывший американский лидер назвал мемуары «скучным мусором». 45-й президент США надеется, что однажды он и его команда добьются справедливого отношения со стороны прессы.

По словам Лиз Харрингтон, представительницыТрампа, бывший хозяин Белого дома назвал Гришэм «озлобленной» из-за проблем в личной жизни, а также отметил, что у нее «нет необходимых навыков».

«Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней»,- написала она в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в российскую делегацию на встрече с бывшим американским лидером в 2019 году специально включили «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь внимание политика. Такое предположение выдвинула Стефани Гришем в своих мемуарах.

Позже в МИД РФ объяснили реакцию американцев.

Кроме того, Гришем написала, что на тех переговорах Трамп намеренно хотел казаться более жестким с российским лидером Владимиром Путиным перед камерами, и предупредил коллегу об этом.

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