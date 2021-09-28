Источник в МИД объяснил реакцию американской делегации на «привлекательную» переводчицу Путина на встрече с Трампом в 2019 году

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28 сентября 2021, 21:47 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

СМИ со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел России разъяснили, почему американская делегация обратила внимание на внешность переводчицы президента Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом в Японии в 2019 году.

«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», - высказал собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в российскую делегацию на встрече с бывшим американским лидером в 2019 году специально включили «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь внимание политика. Такое предположение выдвинула бывший пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем в своих мемуарах.

При этом представитель 45-го президента США Лиз Харрингтон заявила, что мемуары Гришем – «очередная жалкая попытка нажиться на силе Трампа и продать ложь о его семье», а самого автора назвала «рассерженным бывшим сотрудником».

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